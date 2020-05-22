صاحب جملة "حرس سلاح" الحقيقي بـ"الاختيار": صمدنا.. رجالة منسي مبيخافوش

المجند خالد علي، الشاب السوهاجي ابن صعيد مصر، صاحب القلب الميت في العمليات والمداهمات، الذي كان يضرب التكفيريين بيد من حديد، والذي أطلق عليه الرائد البطل الشهيد أحمد عمر الشبراوي اسم "خالد السفاح" لفتكه وبطشه بالتكفيريين.

"خالد السفاح"، أحد الناجين من حادث كمين البرث، الذي استشهد فيه أبطال الكتيبة 103 صاعقة "رجالة منسي"، وهو الذي ظهر بحلقة اليوم من مسلسل "الاختيار"، واقفًا على قدميه ثابتًا حتى نهاية المعركة، وخرج من المعركة بإصابات خفيفية، وهو الذي جلس مع باهر دويدار مؤلف "الاختيار" وأمده بتفاصيل الواقعة هو وزميله محمد علي الحلواني "تايسون".

منعناهم يوصلو لجثث زملائنا أو المصابين ولآخر نفس

وتحدث خالد السفاح في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، قائلًا إنه كان سينهي خدمته العسكرية قبل الحادث بـ6 أشهر، "كانوا عاملين عربيتين واحدة تمويه وواحدة مفخخة.. والشهيد محمود صبري بلغ على الجهاز وبيقول في عربية جاية على المطب وبلغت حرس سلاح، واشتبكنا معاها وفجأة ظهرت أعداد مهولة من التكفيريين، وكتلة نار من كل الاتجاهات زي ماحصل في المسلسل، فضلنا نتعامل عليهم لحد ما انفجرت المفخخة اللي دخلت من اتجاه تاني، لأنه كان المقصود بيت راشد اللي كان فيه العقيد البطل أحمد منسي".

وأضاف خالد السفاح: "كان مكان ارتكازي على السطح، وكان معايا العسكري تايسون والشهيد أحمد نجم، ومع الانفجار استشهد أحمد نجم لأنه السطح مفيهوش سواتر، واتعاملنا مع التكفيريين لآخر نفس حتى وصول الدعم، ومنعناهم يوصلوا لجثث زملائنا أو المصابين ولآخر نفس صمدنا في وش التكفيريين، ومفيش كمين يقدر من الساعة 4 إلا عشرة لـ7 الصبح صامد وسط الضرب ده والهجوم ده.. بس رجالة منسي أبطال".

وتابع السفاح: "أنا مش لازم أشوف المسلسل، ومش بحب أشوفه، أنا عشته لحظة بلحظة وعارف تفاصيل اليوم ده محفور في دماغي ومش بنساه لحظة".

كنت مع الشهيد رامي حسنين يوم الاستشهاد وقالي متركبش معايا العربية

وشدد السفاح على أنه لم يقع ولم يفقد الوعي حتى وصول الدعم، وظل يقاتل هو والشهيد علي علي، الذي كان يحارب حتى وصول الدعم وفور وصول الدعم والاطمئنان على زملائه أنهم بأمان اُستشهد، مشيرًا إلى أن لحظة خروج زملائه مصابين وشهداء بعد الواقعة كانت مميتة "زمايلي اللي واكل شارب نايم معاهم 3 سنين قدام عيني راحوا".

وأكد السفاح على أنه يتواصل بشكل مستمر مع أهالي شهداء البرث ويطمئن عليهم، شارحًا أنه شرح تفاصيل الواقعة للمخرج بيتر ميمي والكاتب باهر دويدار، ولم يروي الواقعة فقط، بل روى كل التفاصيل منذ دخوله الكتيبة وحتى حادث كمين البرث.

واستكمل خالد السفاح: "أول مرة شوفت منسي كان في 2015 كان في الكتيبة 103 صاعقة، وكان بينهى الخدمة في الكتيبة 103 صاعقة وهيسيب سيناء، ولما مشي جالنا الشهيد البطل رامي حسنين اللي كان شخصية محترمة جدًا، ومكانش بيفرق بين عسكري ورتبة، وكان زينا زيه، وحضرت واقعة استشهاده وكنت معاه في دوريات نهارية وليلة، وفي يوم الاستشهاد قالي اركب عربية تانية وأنا كنت ببقى في عربيته على طول وأصر إني ماركبش معاه، وفي الدورية أول ماطلعنا انفجرت عربيته بعبوة مفخخة، وكملنا المداهمة والمهمة اللي كنا رايحين ليها، ورجعت من المداهمة لقيت الشهيد البطل منسي استلم مهام الكتيبة 103 صاعقة وبدأ شغلي معاه".

وتابع خالد السفاح: "أول مرة روحنا كمين البرث كان في 17 رمضان وعملنا شغل عالي أوي، وجبنا من التكفيريين عناصر مهمة أحياء وأموات، ونزلنا وروحنا المرة التانية مكملناش 10 أيام وحصل الهجوم على كمين البرث، ومن أول ماروحت كمين البرث وأنا كنت حاسس وعارف إنه في حاجة هتحصل في المكان ده، مكانش حد بيروح المكان ده لأنه كان ملجأ التكفيريين لكن وقفنا ليهم وش لوش.. رجالة منسي مابيخافوش.. إحنا مكناش بننزل أجازات ولا نشوف أهالينا علشان نطلع مدهمات".

مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويجسد قصة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي.