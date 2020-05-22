دينا الشربيني تكشف خيانتها لأحمد داوود في الحلقة 28 من "لعبة النسيان"

تطورات جديدة شهدتها أحداث الحلقة 28 من مسلسل لعبة النسيان، والتي بدأت بالكشف عن تآمر رقية (دينا الشربيني) مع خالد (أحمد داوود) ضد زوجها أمجد (أحمد صفوت) وشقيقه نادر (علي قاسم)، بعد أن كانت العقل المدبر لموت الأطفال مرضى سرطان الرئة داخل مستشفى الشيال، والذي كان من بينهم تيمور بن خالد، لتقرر كشف الحقيقة لخالد حتى تُطره له أنها تساعده، لكنها كانت تخدعه.

ومن ثم اتجهت رقية لإخبار عمرو توأم خالد بكل شيء عن الحقيقة، وأنها قامت باستغلال شقيقه كي لا يكشف أمرهم، وحماية أسرة الشيال من السجن، لينهار عمرو بعد سماع حقيقتها، ومعرفة أنها كانت السبب في مقتل أخيه.

مسلسل لعبة النسيان يعرض على "MBC مصر" الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الساعة 4:30 مساء، وعلى "MBC مصر 2" الساعة 1 صباحا، والإعادة الساعة 2 عصرا، والساعة 8 مساء.

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.