والد الشهيد ماسة يوجه رسالة لـ"المصريين": دول ولاد الفلاحين والصعايدة

بحالة من الثبات والقوة علق السيد إسماعيل رمضان، والد الشهيد البطل الرقيب محمد السيد إسماعيل رمضان الشهير بـ"ماسة"، أحد أبطال الكتيبة 103 صاعقة، وأحد شهداء حادث كمين البرث، وكان ممن رافقوا قائدهم الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي لجنات الخلد والنعيم يوم 7/7/2017، على مشاهد استشهاد نجله بحلقة اليوم من مسلسل "الاختيار".

وقال والد الشهيد ماسة في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "فخورين بولادنا وفرحانين بيهم.. أنا جالي تليفونات من الناس اللي اعرفه واللي معرفهوش بيهنوني بابني بعد اللي شافوه النهاردة وبيبكو على محمد أكتر مني.. أنا مببكيش على ابني هو شهيد ومتربي بالحلال وسألوا ربنا الشهادة وسألوا بإخلاص.. فخور بيهم وبحس قدامهم إني صغير".

وأضاف والد الشهيد ماسة: "أنا عاوزة أقول للناس كلمة واحدة ورسالة واحدة: دولا ولاد الفلاحين والصعايدة اللي بتعيبوا عليهم وبتقولوا صاعيدة وفلاحين بتوع الجلاليب والكم الواسع.. دول اللي ربوا أبطال دوروا على الأبطال دول منين وانتو تعرفوا أنهم كلهم من الريف ومن الصعيد".

الشهيد البطل الرقيب محمد السيد إسماعيل رمضان الشهير بـ"ماسة" ابن محافظة الغربية، وهو من مواليد 6 نوفمبر 1996، وتخرج من معهد ضباط الصف قبل عام واحد من الاستشهاد، وفور تخرجه تسلم خدمته بسيناء وقضى بها عاما ونال شرف أن يكون واحدا من "رجال منسي" إلى أن نال شرف الشهادة هو ورفاقه.

مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويجسد قصة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي.