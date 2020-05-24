"فتحي" و"فرح" و"عشماوي".. شخصيات كرهها الجمهور في دراما رمضان 2020

مع الاقتراب من نهاية الشهر الكريم، يصبح الموسم الرمضاني، قيد التقييم، يصنف الجمهور بعض النجوم على أنهم الأفضل، وآخرون ممن لم يحالفهم الحظ بأنهم الأسوأ، ويمدحون أعمالًا، ويذمون أخرى، بينما تظل هناك شخصيات شريرة تظل عالقة في أذهانهم ولا ينسونها.

برزت عدة شخصيات شريرة في رمضان الحالي، تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بإعلان الكره أو الشتائم أو مكالمات تهدد للفنان القائم بالدور، وتستعرضها "الوطن" فيما يلي:

هشام عشماوي.. إرهابي مكروه من الجميع

حصلت شخصية هشام عشماوب التي جسدها الفنان أحمد العوضي، في مسلسل الاختيار، على كره الجماهير، إذ جسد شخصية إرهابي يقتل أبطال الجيش والشرطة، لدواعي متطرفة.

أبطال "البرنس".. النصيب الأكبر من الكراهية

نجوم مسلسل "البرنس" كان لهم النصيب الأكبر من الكراهية، حيث عبر المشاهدون عن اشمئزازهم من كل من الفنانين رحاب الجمل، وأحمد زاهر، وروجينا، والذين يجسدون شخصيات أشقاء محمد رمضان، بسبب قتلهم زوجته وابنته، ومحاولتهم قتله، لطمعهم في ميراث والده، وظهرت تلك الكراهية في مكالمات التهديد التي تلقوها هؤلاء النجوم بسبب أدوارهم، وخاصة شخصيتي "فتحي" و"فدوى".

"ريهام".. تشعل غضب الفتيات

جاءت "ريهام"، وهي أيتن عامر، في مسلسل "فرصة ثانية"، على رأس تلك القائمة، إذ أشعلت حفيظة الكثيرين وخاصة الفتيات، على مواقع "سوشيال ميديا"، بسبب مطاردتها لـ"زياد"، وهو أحمد مجدي، على الرغم من عدم حبه له، ومحاولاتها المستميتة في إفساد علاقته بـ"ملك"، وهي ياسمين صبري، بكل الطرق.

كذلك استاء الجمهور من شخصية "مدحت"، وهو "دياب"، في المسلسل نفسه، بسبب سوء معاملته لزوجته "مريم"، وهي هبة مجدي، وخيانته لها.

حلا شيحا.. مكروهة بسبب جريمة قتل

ونالت الفنانة حلا شيحة، والتي تقدم دور "فرح" في مسلسل "خيانة عهد"، جانبًا كبيرًا من الكره والشتائم على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب قتلها لابن اختها "هشام"، وهو الفنان خالد أنور، لكرهها لها.

نسرين أمين على ردار كره الجماهير

وكشف كثيرون عن غضبهم من شخصية "نهى"، وهي نسرين أمين، في مسلسل "لما كنا صغيرين"، إذ تزوجت من الفنان نبيل عيسى، رغم عدم حبه لها وعلمها بذلك.