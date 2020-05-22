إقالة مدير "حميات منوف" لخروج المصابين بكورونا للعزل المنزلي دون علاج

أقال الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الدكتور أحمد السرسي، مدير مستشفى حميات منوف، على خلفية واقعة خروج المصابين بفيروس كورونا من المستشفى وإبلاغهم بالانتقال للحجر المنزلي دون إعطائهم الأدوية أو نقلهم عن طريق وسائل نقل آمنة.

واعتذرت مديرية الصحة بالمنوفية في بيان لها، للمرضى وأسرهم عما بدر في حقهم من إدارة مستشفى حميات منوف، كما أكدت المديرية تكليف الدكتور أنور محفوظ أخصائي الحميات بالمستشفى بمنصب المدير لمدة 3 أشهر.

كانت مستشفى حميات منوف التابعة لمديرية الصحة بمحافظة المنوفية قد أصدرت توجيها بخروج المصابين بفيروس كورونا والذهاب إلى منازلهم لاستكمال العلاج لتنفيذ الخطة العلاجية التي تطبقها وزارة الصحة لعلاج الحالات البسيطة والتي لا تظهر عليها الأعراض في المنازل.

وأكد الدكتور عبدالباري العجيزي، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تقرر نقل المصابين بفيروس كروونا في الحالات البسيطة والتي لم تظهر عليها أي أعراض إلى منازلهم، مؤكدا أن التطبيق يتم اليوم بشكل ودي داخل جميع مستشفيات محافظة المنوفية وأن التطبيق الرسمي سيبدأ غدا الجمعة.

وأضاف مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن كل مستشفي ستقوم بصرف العلاج اللازم للمصابين بفيروس كورونا قبل خروجهم من المستشفى، مشددا على أن العلاج يجب أن يصرف لهم قبل خروجهم لأنه غير متوفر بالصيدليات، مؤكدا أنه سيتم متابعة حالتهم الصحية بشكل مستمر.