غلق منشآت طبية تدار بدون ترخيص في المنوفية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على غلق 4 مراكز للعلاج الطبيعي ومعمل للتحليل الطبية بمركزى شبين الكوم وبركة السبع، كما وافق على غلق 2 عيادة طبية بناحية الفرعونية وعزبة كرم دلهمو مركز أشمون، وغلق عيادة أسنان بمركز قويسنا لمخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة، مشدداً علي عدم تشغيل المنشأة الإ بعد التأكد من تلافي السلبيات والمخالفات المسببة للغلق .

جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الصحة، بعد مرور إدارة العلاج الحر علي المنشأت الطبية، حيث تلاحظ إدارة هذه المنشأت بدون ترخيص ووجود مواد كيميائية منتهية الصلاحية وعدم وجود عقد نفايات للتخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة .

وشدد محافظ المنوفية على إستمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.