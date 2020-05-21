مستشفيات المنوفية تسمح بخروج المصابين بكورونا ودخولهم في عزل منزلي

أصدرت مستشفى حميات منوف التابعة لمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، توجيه بخروج المصابين بفيروس كورونا والعودة إلى منازلهم لاستكمال العلاج لتنفيذ الخطة العلاجية التى تطبقها وزارة الصحة لعلاج الحالات البسيطة والتي لا تظهر عليها الأعراض في المنازل .

وأدى هذا القرار إلى حدوث حالة من الجدل داخل المستشفى وعلى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة بعد إعلان البعض أن المستشفى أبلغت المصابين بالفيروس أنهم سيستكملون علاجهم في المنزل دون صرف علاج لهم، الأمر الذي أدى إلي اتهام مديرية الصحة في المنوفية بالتطبيق الخاطئ لقرارات وزارة الصحة .

وأكد الدكتور عبدالباري العجيزي مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تقرر نقل المصابين بفيروس كورونا في الحالات البسيطة والتي لم تظهر عليها أي أعراض إلى منازلهم، مؤكدا أن التطبيق يتم اليوم بشكل ودي داخل جميع مستشفيات محافظة المنوفية وأن التطبيق الرسمي سيبدأ غدا الجمعة .

وأضاف مدير عام الطب العلاجي بمديرية صحة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن كل مستشفى ستقوم بصرف العلاج اللازم للمصابين بفيروس كورونا قبل خروجهم من المستشفى، مشددا علي أن العلاج يجب أن يصرف لهم قبل خروجهم لأنه غير متوفر بالصيدليات، مؤكدا أنه سيتم متابعة حالتهم الصحية بشكل مستمر .

وتابع أن الخروج لمصابي كورونا لا يشمل الحالات الخطيرة أو المتوسطة والتي لا تحتاج إلي العلاج داخل مستشفيات الحميات أو العزل الصحي . فيما أكد مصدر داخل مستشفى حميات منوف، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن التعليمات جاءت بخروج المصابين بالفيروس دون إبلاغ المستشفى بصرف أي علاج لهم، موضحا أنه لم ترد تعليمات بنقل المصابين لمنازلهم بسيارات إسعاف وإنما بخروجهم من المستشفى فقط علي أن ينتقلوا لمنازلهم بمعرفتهم .