تطهير 927 ألف مبنى وشارع في المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار تكثيف حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن وقرى المحافظة ، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

وأشار محافظ المنوفية إلى أن إجمالي ما تم تطهيره 927 ألف و385 مبنى وشارع في المحافظة وذلك خلال الفترة من 10 أبريل الماضي وحتى أمس 20 مايو الجاري، حيث تم تطهير 624 مستشفى و4321 وحدة صحية و76436 شارع و4092 مرافق متنوعة، وتطهير 30691 مباني حكومية و811162 منزل .

وشدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية باستمرار حملات التطهير والتعقيم بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري وشركة مياة الشرب والصرف الصحي، وكذا تكثيف الحملات أثناء أوقات الحظر وخاصة المناطق التي ظهر بها إصابات لمنع انتشار العدوى بين المواطنين، مناشداً المواطنين بالالتزام بالمنازل قدر الإمكان وعدم النزول للشارع إلا للضرورة القصوى والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً علي الصحة العامة .