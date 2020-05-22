50 ألف وجبة هدية من شيف لأهالي الوراق وفيصل وبولاق

3 مطابخ خيرية متنقلة، فكرة طرأت للشيف أحمد سيد، بديلاً عن موائد الرحمن التى تم منعها مؤخراً، لخدمة أكبر عدد ممكن من الأسر الفقيرة، ولتوفير الأكلات الشهية التى كانت تلك الأسر تتذوقها فقط خلال شهر رمضان، فلا يشعرون بالحرمان.

«بولاق الدكرور، فيصل، الوراق» هى المناطق التى اختارها أحمد، حيث يقوم بإعداد وتجهيز وجبات متنوعة ما بين دجاج مشوى، أرز «بسمتى»، لحم، ومكرونة، وخضار مطبوخ، و«حواوشى» ثم يقوم بتوزيعها على المنازل: «بنزل المنطقة باعرف الناس بنفسى، وأن معايا معداتى وأدوات المطبخ الخاصة بيا، وهما يلموا التبرعات من بعض، ويجيبوا الأكل، وأنا مهمتى الطبخ، ومعايا اتنين بيساعدونى، ولأن المحل بتاعى كده كده مقفول، فقلت أساعد بجهدى نرجع الموائد، بس بشكل تانى بتوصيل الأكل لحد البيت، فيه معانا متطوعين مهمتهم توصيل الأكل قبل أذان المغرب».

يقوم أحمد بتجهيز وإعداد 800 وجبة يومياً، بمنطقة الوراق، أما فيصل وبولاق الدكرور فينتج 500 وجبة يومياً، أما ساعات العمل فتبدأ من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً: «مطبخ الوراق اشتغلت فيه أسبوع واحد، أما الاتنين التانيين فأنا مستمر فيهم لآخر الشهر وبقسم وقتى بين المطبخين».

استطاع أحمد أن يُعد أكثر من 35 ألف وجبة، منذ بداية شهر رمضان، لثلاثة مطابخ، وينوى العمل للوصول إلى 50 ألف وجبة خلال الشهر، مؤكداً أنه يحرص خلال العمل على تعقيم أدوات المطبخ وكذلك المكان الذى يعد به الطعام بشكل جيد: «الشغل التطوعى وسط الناس أسعدنى جداً، وأنهم اتبسطوا بطعم أكل مختلف ومميز، وده يرجع إنى شيف بقالى 8 سنين وليّا التكات بتاعتى فى المطبخ».