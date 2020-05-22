والدة الشهيد علي علي: "مبسوطة وفخورة باللي عمله ابني قوي"

قالت الحاجة فاطمة عباس، والدة الشهيد علي علي، إن مشاهدتها للحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار أظهرت لها العديد من الجوانب التي كانت خفية عنها وشرحها لها أصدقاء ابنها: "مبسوطة أوي أن ابني قام بموقف زي ده، وكل الدنيا اتفرجت على ولدي، وأنا مبسوطة أوي".

وأضافت "عباس"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "كل يوم" والذي تقدمه الإعلاميه بسمة وهبة، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنها كانت تتمني لو أن لديها أبناء آخرين حتى يحاربوا ضد الإرهابيين ويحموا بلادهم منهم، موضحة أنها وفي فترة شبابها كانت تلد أبناء كثيرين ولكنهم يتوفون فور ولادتهم: "اللي كان بيجي كان بيتكل على الله وكنت بودعه عند ربنا، وأنا قلبي مليان قوة وإيمان".

وأكدت أنها كانت تنتظر عودة ابنها من سيناء حتى يتزوج، ولكنه استشهد: "هو دلوقتي أتجوز أحسن جوازة، وربنا يحوش المرض على المؤمنين ويخلف على الأمة".