والدا "صلاح" و"هرم" لم يشاهدا حلقة الاستشهاد بـ"الاختيار": مجالناش قلب

قدمت حلقة الأمس من مسلسل الاختيار، الذي يجسد قصة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي والإرهابي هشام عشماوي، مشاهد بدء الهجوم على كمين مربع البرث بشمال سيناء، ومشاهد الاستشهاد لعدد من أبطال الكتيبة 103 صاعقة "رجالة منسي".

وهذه المعركة دارت على مدار أكثر من 3 ساعات وكبد بها أبطال القوات المسلحة المصرية التكفيريين والعناصر الإرهابية خسائر فادحة، باعترافهم في فيديو نشره تنظيم ولاية سيناء الإرهابي بعد المعركة.

ولكن على الرغم من بطولة وقوة رجال الصاعة المصرية أبطال الكتيبة 103 صاعقة "رجالة منسي"، إلا أن الله عز وجل اصطفى الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي والشهيد البطل الرائد أحمد عمر الشبراوي والشهيد البطل الرائد محمد صلاح والشهيد البطل أحمد حسنين والشهيد البطل خالد مغربي "دبابة"، والشهيد البطل المجند علي علي والشهيد محمد السيد "ماسة"، والشهيد محمد محمود "هرم"، وغيرهم من الأبطال.

عرضت مشاهد استشهاد الأبطال في المعركة في الحلقة الـ28 من مسلسل "الاختيار"، ولكن لم يستطيع أهالي الشهداء الأبطال مشاهدة الحلقة التي تم عرض تفاصيل استشهاد ابنائهم وذويهم بها.

وقالت السيدة زينب محمد والدة الشهيد البطل الرائد محمد صلاح في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إنها لم تتابع مسلسل الاختيار منذ بداية عرضه، ولكنها تسمع عن تفاصيل ما جاء فيه من أبنائها وأبناء أختها، "مش بقدر أتفرج عليه خالص.. مش قادرة أشوف حد بيمثل دور ابني أنا لما بشوف ظابط لابس الأفرول مببقاش قادرة أبصله علشان بفتكر ابني ومقدرتش أشوف حلقة الاستشهاد لأنها أكيد أصعب من اللي فات".

فيما قال والد الشهيد البطل المجند محمد محمود محسن، الشهير بـ"هرم"، من أبطال الكتيبة 103 صاعقة، إنه لم يستطع مشاهدة الحلقة أيضا "مقدرتش أتفرج والله وكل الناس بتقولي كويس إنك متفرجتش، وفخور أوي بابني لكن معنديش أعصاب خالص أشوف حلقات الضرب والاستشهاد والدنيا كلها عرفت الحاجات اللي عملها البطل هرم وزمايله".

ويتناول مسلسل "الاختيار" قصة حياة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، ورجاله من أبطال الكتيبة 103 صاعقة، وهو من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار، من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.