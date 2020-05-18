أحمد خالد صالح عن شخصية الشيخ مبروك في "الفتوة": كنت مبسوط وأنا بعملها

علق الفنان أحمد خالد صالح على دوره في شخصية "الشيخ مبروك" ضمن مسلسل "الفتوة".

وقال صالح خلال مداخلة عبر برنامج "ZOOM" مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث": "بصمة مختلفة وخطوة جديدة في خطواتي الفنية والشيخ مبروك من الشخصيات المحببة لقلبي لأنه شخصية لذيذة وقريبة من القلب وكنت مبسوط وأنا بعملها وردود أفعال الناس كانت جميلة".

وأضاف: "دور الشيخ مبروك مكنش فيه ناس كتيرة متوقعاني فيه وبمجرد ما عرفت طبيعة دوري وأني همثل شخصية أزهرية رجعت كتير أتابع شخصيات أزهرية وأسمع مقرئين لكن مع اكتمال الكتابة وظهور بقية أبعاد الشخصية اكتشفت إني مش محتاج أتابع خط الشخصية الأزهرية جداً لأن في النهاية مبروك ماطلعش مبروك".

ووصف صالح عمله مع الفنان ياسر جلال بالممتع جداً: "حبيته كإنسان قد حبي ليه كفنان خاصة وأنا من جمهوره فتحمست جدا للعمل معاه وتعاملي معه على مستوى الحياة الشخصية مش هوفيه حقه حببنا في العمل وحسس كل واحد فينا إنه أهم شخصية في العمل".

وحول علاقته بوالده الفنان الراحل خالد صالح: "كنت متخصص في مسرح الجامعة الأمريكية وهو وقتها كان عايش والنقاش دائماً كان مستمر ليه أروح أتعلم مسرح بره وخالد صالح في البيت لكن هوا كان رده روح اشتغل بره وجرب وإثبت نفسك ولما تعمل كده تعالى لي وكان دائماً يقول لي لا تعتمد على خالد صالح وكنت بعمل كده في أي ورشة عمل أو تيست مش بقول إني ابنه بقول أحمد صالح".

وقال إنه كان يتمنى أن يشاهد والده الراحل أدواره الفنية وأن يراقب تطور الأداء في أعماله المختلفة "الفيل الأزرق" و"30 يوم " وأخيراً مسلسل "الفتوة"، مشيراً إلى أنه ورث عن والده حبه لعمله.

وحول مشاركته لخطيبته الفنانة هنادي مهنا قال: "هنادي مش محتاجه حد يعلمها والجمهور شايف تطورها من السنة الي فاتت هي مجتهدة وبتحاول تختار أدوارها ".