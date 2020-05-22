2 في الصندوق الحلقة 31: ممادو يرفض زواج شوقي وزكي من ناهد وكريمة

بدأت أحداث الحلقة الـ31 من مسلسل 2 في الصندوق، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، بطرد الزعيم عبده ممادو "بيومي فؤاد" لأسرة ناهد "نهى عابدين" وكريمة "هايدي رفعت" من مقر السفارة، بعد عِلمه بنيّة أولاده الزواج من أبناء زبّال وفرّاش.

ويقرر ممادو طلاق زوجته الأولى ليستطيع الزواج من الراقصة سونيا "رحاب الجمل" كما وعدها الحلقة السابقة.

ويذهب الدوعكي "صلاح عبدالله" ورسمية "انتصار" إلى الزعيم ممادو ليطلبا منه السماح بزواج شوقي وزكي من ناهد وكريمة وألا يكسر قلوبهما، ليخبرهم ممادو أنّه لا يستطيع تنفيذ طلبهم، نظرًا لمنصب أولاده الجديد رئيس الوزراء ونائب زعيم دولة زامبيزي.

ويجري شوقة وزيكا زيارة للصحفي بدير الحديدي "تميم عبده" ليخبراه بما حدث، ويطلبا منه المشورة في شأن الزواج ممن يحبونهما، ليخبرهما بألا يتخلوا عنهما ولا يتركوهما، ليستجيب الاثنان لاقتراحه ويذهب كل منهما لمنزل حبيبته ويعتذر لها عما بدر من والده.

وفي مناقشة تجمع بين شوقي وزكي ووالدهما ممادو يخبرهما أن يصرفا النظر عن الزواج من كريمة وناهد، ويأخذ عليهما وعدًا بألا يحادثوهما مرة أخرى ليستجيب الأخيران لطلبه، فيما يطلبا منه أن يقوما بتغيير مدرس المصطلحات السياسية ويستبدلاه بالصحفي بدير الحديدي ما يثير دهشة ممادو.

وتنتهي أحداث الحلقة بخطة يُجريها ممادو ليصرف أولاده النظر عن الزواج من كريمة وهايدي، بفتح الطريق أمامهما ليتعارفا على اثنتين غيرهما، فيما يبعث ممادو رسالة صوتية يطلق خلالها زوجته الأولى.

مسلسل 2 في الصندوق، بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، صلاح عبدالله، أحمد عبدالله محمود، انتصار، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، ويعرض يوميًا على شاشة "MBC مصر" الساعة 9:30 مساءً.