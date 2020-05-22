عابد عناني: مسلسل "الاختيار" أدخل المشاهدين في التفاصيل

قال الفنان عابد عناني، ممثل دور الإرهابي عماد عبدالحميد في مسلسل الاختيار، إن الفنان أحمد العوضي هو من اقترح اسمه أمام صناع العمل، وقاموا بالتواصل معه لأداء ذلك الدور في العمل.

وأضاف "عناني"، خلال استضافته ببرنامج "الآن" والذي تقدمه الإعلاميه أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه دائم المتابعه للأخبار في الوقت الذي واجهت مصر فيه التنظيمات الإرهابية في سيناء: "مكنش باين لينا إيه اللي بيحصل، وكنا بناخد أعداد ومش عارفين الحواديت، وجمال المسلسل أنه دخل المشاهدين في حدوته كانت خبر زمان"، موضحا أنه قد انزعج عقب تمثيله لمشهد تفجير موكب وزير الداخلية الأسبق واستشهد حينها صاحب الكشك المجاور لمكان الاغتيال.

وأكد أنه قد قرأ كثيرا عن الإرهابي عماد عبدالحميد لتجسيد دوره ويظهر بتلك الصورة التي أشاد بها مشاهدو العمل.