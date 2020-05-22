بعد ملحمة البرث.. أرملة المنسي لأمير كرارة: "أنت بارع.. برافو عليك"

أشادت منار سليم، أرملة الشهيد أحمد منسي، بأداء الفنان أمير كرارة، الذي جسد شخصية فقيدها، في مسلسل الاختيار.

وقالت "سليم"، خلال تصريحات لكاميرا برنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر شاشة "إكسترا نيوز"، "المسلسل كرم الشهيد وزملاءه، ومنساش يوم ما قابلت أمير وكان بياخد تفاصيل دقيقة جدا عن حياة أحمد وكل حاجة، وبعد ما بدأ يحس إنه هضم الشخصية وابتدأ يقرب منها، قالي كلمة منسهاش، وقالي اللي يهمني إنتي، لأني زوجته".

وأضافت، أن أمير كرارة بارع، متابعةً: "برافو عليك يا أمير، ممثل ذكي، وتعب في كل حاجة، البحث عن الأسئلة والشخصية والتدريب والإعداد وقعد شهور يتدرب، قرب جدًا من الشخصية".