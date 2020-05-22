جامعة المنوفية تواصل بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين

أكد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أن الجامعة تواصل مساهمتها فى توفير احتياجات المجتمع من مختلف المنتجات الغذائية، واستمرار بيع اللحوم بمنافذ كلية الزراعة بأسعار مخفضة للمجتمع وللعاملين بالجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم ذبح عدد جديد من عجول التسمين التى يتم تربيتها بمزرعة طوخ طنبشا التابعة للجامعة، وعرضها بالمنفذ، إنطلاقا من دور الجامعة الخدمى تجاه المجتمع فى ظل الظروف الراهنة.

وتابع أن كلية الزراعة ستواصل عملها في توفير المنتجات النباتية والألبان والبيض والعسل التى تقدمها الجامعة وبيعها للمجتمع بأسعار مخفضة.