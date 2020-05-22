محافظ الإسكندرية: تسكين المواطنين في "بشائر الخير 3" بعد أسبوع

قال اللواء محمد شريف، محافظ الإسكندرية، إن تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بالمحافظة جاء لافتتاح مشروع "بشائر الخير 3" والذي يتضمن وحدات سكنية للمواطنين البسطاء في المناطق الأكثر خطورة في المحافظة.

وأضاف "شريف"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "يحدث في مصر" والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن المشروع قد تكلف 3.3 مليار جنيه وتم إقامته على أعلى مستوى حتى يليق بالمواطنين المصريين: "المشروع هيخدم 55 ألف مواطن، ودي خدمة رائعة"، موضحا أن المحافظة ستبدأ في تسكين المواطنين بالمشروع بعد أسبوع من افتتاحه من قبل الرئيس: "عندنا كشوف بأسماء الناس وبننسق مع الجهات المعنية وهيتم تحديد إقامات للمواطنين المتضررين من مساكنهم السابقة".

وأكد أن مخلفات في محافظة الإسكندرية هي الأكبر على مستوى المحافظات: "من سنة 2011 ولنهاية عام 2019 بلغت إجمالي قرارات الإزالة من الأحياء 133 ألف قرار"، مشيرا إلى أن المحكمة العسكرية كان لها أثر فعال في إنجاز تلك المخالفات، وبلغ عدد القضايا التي تم إحالتها لها 281 قضية: "عدد المتهمين بلغوا 38 متهما".