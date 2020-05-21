الهندسية: "بشائر الخير 3" أنشئ في وقت قياسي خلال عام ونصف

قال اللواء أحمد العزازي مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، إنّه جرى إنجاز مشروع "بشائر الخير 3" بمعدلات أداء قياسية في عامين ونصف العام، وجرى حصر الأراضي الفضاء غير المستغلة بالجهة المقابلة للمنطقة الاستثمارية جنوب المحور الدولي الساحلي، بإجمالي مساحة نحو 30 فدانا، وجار دراسة أنسب الطرق لاستغلالها.

وأضاف العزازي، خلال كلمته في افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" بحضور الرئيس السيسي، أنّه جرى مراعاة الإجراءات الاحترازية للأمن وسلامة القوى البشرية للمشروع، وهو ما لم يكن بالأمر اليسير.

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.