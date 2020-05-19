في الحلقة الـ25 من جمع سالم.. زينة وشقيقها يسرقان فيلا فوزي حرب

شهدت الحلقة الـ25 من مسلسل جمع سالم، حديث يونس "محمد شاهين"، مع شقيقته الدكتورة مريم "زينة"، أنه يشك فى رجل الاعمال فوزى حرب "سامح الصريطى"، بأنه يتاجر فى الآثار، من خلال صفقات متوالية، وذلك بعدما استغل قطعة الأرض التي كان يملكها والدهم، والذي اشتراها منذ سنوات ولم يستغلها حتى الأن.

واقترح يونس، الذهاب إلى فيلا فوزي حرب، وبحثوا فيها عن أى معلومات تفيدهم، وتساعدهم فى الايقاع به، ولتفيذ ذلك طلبت مريم من شريف "محمد علاء"، أن يساعدها في خروج فوزي حرب من الفيلا لـ3 ساعات.

وذهب يونس برفقة شقيقته إلى الفيلا، وسرقا مستندات وقطعة آثار، عثرا عليها فى الخزنة الخاصة به فى الفيلا.

يناقش المسلسل، قضية التبني والمشكلات داخل الأسرة المصرية في إطار درامي، وذلك من خلال قصة طبيبة القلب مريم، التي تواجه أمورا شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.

مسلسل جمع سالم، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، ريم البارودي، محمد شاهين، محمد علاء، ورنا سماحة، تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان ‏حداد.