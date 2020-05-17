في الحلقة الـ24 من"جمع سالم".. سارة تترك منزلها وتذهب للإقامة عند مريم

شهدت الحلقة الـ24 من مسلسل جمع سالم، ترك سارة "ملك قورة" منزلها، بعدما أحرجت والدتها فادي الشاب الذي تقدم لخطبتها، وذهبت للإقامة عند صديقتها الدكتورة مريم "زينة"، ووالدتها بالتبني هاجر"دلال عبد العزيز".

وعندما قامت والدة سارة بالبحث عنها ولم تجدها في المنزل تنهار من البكاء وتخبر والدها أنها لم تجدها، ليكتشف والدها أنها سوف تقيم عند صديقتها مريم، ويسمح لها والدها بالإقامة لفترة عند صديقتها، لتهداء أعصابها.

وتحاول مريم، وشقيقها الشيخ يوسف "محمد عادل"، البحث عن إثبات حقهما لدى فوزي حرب "سامح الصريطي"، بعدما استولى على نصيبهما.

يناقش المسلسل قضية التبني والمشكلات داخل الأسرة المصرية في إطار درامي، وذلك من خلال قصة طبيبة القلب مريم، التي تواجه أمورا شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.

مسلسل جمع سالم، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، ريم البارودي، محمد شاهين، محمد علاء، ورنا سماحة، تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان ‏حداد.