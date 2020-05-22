قاتل "منسي" في مسلسل الاختيار: كرهت نفسي وأنا بتفرج

قال الفنان محمد يوسف الذي أدى دور "أبو عميرة" التكفيري الذي أطلق النار على الشهيد البطل أحمد منسي، إنه حين علم بدوره قال له إبراهيم فرج مساعد المخرج "هتكون اللي هيقتل منسي"، متابعًا "أنا اتاخدت، من الدور، لكني علمت أنها ستكون شيء مختلف".

وتابع يوسف، لـ"الوطن"، أن مشهد قتل الشهيد منسي كان أول مشهد صوره على الإطلاق، وكان قبل رمضان بأيام، ولم يتوقع أبدا أن تكون المعركة بهذا الشكل، قائلا: "كرهت نفسي وبقيت بشتم، الموضوع تقيل أوي وهو جوا المشهد غير وأنا بتفرج".

ورغم كم رسائل الكره والشتائم التي تلقاها حتى المزاح من أصدقائه إلا أنه فخور بما قدمه جدا، ففي النهاية جعل الجمهور يكره تكفيريا قتل أبطالنا، مطمئنا الجمهور: "ستشاهدون مقتل التكفيري والثأر للشهداء في الحلقة المقبلة".

ويتابع أنه ذاكر شخصية أبو عميرة بداية من قراره أن يتحدث باللهجة الشامية وحتى طبيعة حياته حيث كان مهرب مخدرات وعبيد وسلاح عن طريق الأنفاق، وحين سيطر الجيش على الأنفاق قطع مصدر دخله فانضم للجماعات التكفيرية من أجل أموال الدعم.

وأضاف أنه اتفق مع المخرج بيتر ميمي على الحديث باللهجة الشامية وهو ما وافق عليه، وبدأ بالفعل عمله، وكان الدور يضاف له مشاهد جديدة آخرها قبل 3 أيام في "الفركش" حيث ستشهد الحلقة 29 عملية حق الشهيد المنسي.