الحلقة 28 من سلطانة المعز: غادة عبدالرازق تبدأ في خطة قتل شمس

تصاعدت وتيرة أحداث مسلسل سلطانة المعز، الذي يلعب بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، وعدد كبير من النجوم، حيث بدأت سلطانة في خطة قتل شمس.

ملخص الحلقة 28 من مسلسل سلطانة المعز

بدأت أحداث الحلقة 28، بهجوم مجموعة من البلطجية على خزاعة (محمد لطفي)، حيث قاموا بالاشتباك معه وضربه بالعصي والسلاح الأبيض، وفروا هاربين تاركينه جريحا.

واتفق رضا مع سلطانة (غادة عبد الرازق) للإيقاع بنعيم (محمود عبد المغني)، من خلال بيع الشقة إليه، بعد أن يقوم بتثبيت كاميرات لتسجيل كل تحركاتهم.

واستمرت مهمة سعد الخياط وابنه في الحفر، حيث تمكنا من الوصول لأحد الأماكن التي بها ذهب، ولكن دون معرفة أحد غيرهما من باقي العصابة.

وفي الجانب الآخر، قامت سلطانة بإقناع تحسين (حسن حسني) والد ورد، بخبر زواجها من شمس (محمد شاهين)، وهو الأمر الذي حدث بالفعل، بحضور نعيم وشقيقته سدرة.‏

وأسدل الستار على الحلقة، بتنفيذ خطة ثلاثية بين ورد وسلطانة وحمدي، لقتل شمس، للانتقام لشقيقها سلام.‏

مسلسل سلطانة المعز

مسلسل سلطانة المعز، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.

يعرض مسلسل سلطانة المعز، على قناة "النهار" الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 2:30 فجرًا، والساعة 10 صباحًا، والساعة 3 عصرًا، كما يذاع على قناة "art حكايات" الساعة 8 مساءً.