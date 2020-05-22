موافي: الإعلام وسيلة لـ"شعبنة الطب".. ولا مانع من ربط العلم بالدين

حل رائد طب الباطنة الدكتور حسام موافي ضيفا ببرنامج "على هوى ريموشكا" والذي تقدمه التونسية ريم الطايف، وتستضيف فيه أعلاما من المجتمع المصري والتونسي، وفي حوار حاولت فيه ريم الاقتراب من شخصية الطبيب المصري الشهير، كشف موافي كواليس تقديمه خطبة من المسجد حاول من خلالها ربط العلم بالدين، وتفاصيل تأسيسه جمعية "المودة بالإكراه".

وقال الدكتور حسام موافي رئيس وحدة الحالات الحرجة في القصر العيني، والذي عرفته ريم بالطبيب الوحيد الذي تم اختياره من قبل نقابة الأطباء 5 مرات ليحصل على لقب "الطبيب المثالي"، أنه حرص على وجود عيادة له في أسوان يداوم على زيارتها كل شهر حتى يوفر على المرضى في الصعيد وأسوان عناء الذهاب إلى القاهرة.

وكشف أن رغبته الأساسية لم تكن دراسة الطب، وأنه أراد دراسة القانون مثل والده الذي كان رئيسا لمحكمة النقض، إلا أنه فوجئ برفض والده لرغبته مؤكدا أن شخصيته لا تتوافق مع شخصية القاضي وأن مهنة الطب تناسبه أكثر.

واختارت ريم الطايف باخرة الملك فاروق بأسوان لتقديم أولى حلقات برنامجها من القاهرة، وقالت أنها قررت أنها تنقل للشعب العربي صورة حية من أجمل بقاع المحروسة، مؤكدة أن لم تكن تتخيل أن أسوان تحمل هذا القدر من الجمال متمنية أن يتعرف كل عربي عليها عن قرب، وفي حديثها معه تطرقت ريم إلى برنامج حسام موافي "ربي زدني علما" والذي قال عنه أنه اتجه لنقل علمه عبر الإعلام، جاء بعد اقتناعه أن الإعلام وسيلة لـ "شعبنة الطب"، وتعريف المجتمع والناس بالأمراض وخطورتها، وتنبيههم بطرق الوقاية منها، خاصة اذا تم ربط العلم بالدين.

وكشف موافي لـ"ريموشكا" أنه أنشأ مع 20 من أصدقائه جمعية لجبر الخواطر والتزاور بين الناس، يقومون فيها جميعا بزيارة مريض أو شخص يعيش وحيدا دون دعوة كل شهر للتخفيف والترويح عنه وقد أطلقوا على تلك الجمعية "جمعية المودة بالإكراه".

كما علق موافي، الذي قدم للمجتمع العلمي أكثر من 180 بحثا، عن واقعة إلقائه لخطبة في المسجد، فأرجع الحادث أنه جاء نتيجة طلب أحد المصلين، وقد رأى أنها فرصة جيدة لتوعية الحاضرين بخصوص أهمية شرب الماء بطريقة شرح علمية مرتبطة بالدين.

يذكر أن برنامج "على هوى ريموشكا" تقدمه ريم الطايف ويعرض على قناة "تونسنا" مرتين كل أسبوع خلال شهر رمضان، وأنها تحاول من خلاله إلقاء الضوء على أهم أعلام المجتمع المصري والتونسي، إلى جانب تعريف المجتمع العربي بأهم الأماكن والمناطق السياحية الجميلة والتي لا تملك قسطا من الشهرة والموجودة بالبلدين.