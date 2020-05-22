إشادات بمسلسل "الاختيار": ملايين اتصرفت عشان تشوه فكر الجيل ده

ليلة بكى فيها الشعب المصري بعد مشاهدة حلقة ملحمة البرث التي تحكي بطولات أبطال الكتيبة 103 بقيادة الشهيد العقيد أحمد منسي.

الاختيار واسم منسي وشهداء الكتيبة أصبح الأكثر انتشارًا "التريند" على شبكة "تويتر" وأصبح الأكثر بحثا على محرك البحث العملاق جوجل.

آلاف التغريدات التي تتحدث عن مسلسل الاختيار وتشيد به وبالرسالة التي قدمها نرصد بعضها لكم كما يلي:

الفنانة هند صبري كتبت: "طوبى لمن عرفكم في الدنيا ومن يجاوركم الآن في الجنة.. عشتم أسودا ومتم أبطالا. الحلقة 28 من الاختيار هزت مشاعر العرب كلهم. شكرا أمير كرارة وبيتر ميمي وباهر دويدار وبالطبع الشركة المتحدة وتامر مرسي وكل من ساهم في هذه الملحمة. رحم الله كل شهيد ضحى بروحه من أجل وطنه".

سحر أحمد كتبت: "حزنت وعيطت واتقهرت عشان خلعوا قلبي أي حد إخواني عندي يمشي بدل ما أخنقه بعد ما شوفنا رجالة بيقولوا وهو بيموت متخليهمش ياخدوا إخواتك والمنسي اتقهرت عليه لما خاف عليهم محدش يطلع ورايا يا رجالة".

النائب محمود بدر علق: "بعد ما خلصنا اجتماع مع القوات المسلحة، القائد العام وقتها الفريق أول السيسي قاللي أنا وعزيز: "رجالتنا هي اللي هتدفع تمن اختياركم واختيار المصريين. خليكوا في ضهر جيشكم دايما" منسي ورجالته في الجيش ورجالة الشرطة دفعوا تمن الاختيار اللي المصريين اختاروه في 30 يونيو".

طاحون نشر رسالة وصلته عبر تويتر مكتوب فيها "يا بختكم بجيشكم": "رسالة جاتلى dm من أحد الأشقاء من الدول العربية الشقيقة".

باسم أمين علق: "فيه دول صرفت ملايين علشان تشوه فكر الجيل اللي في الصورة دا ، فيه ملايين اتصرفت علشان الصورة اللي انتو شايفنها دي ما تتعملش".

أحمد مصطفى كتب: "مهما تصرف ملايين على الأعمال دي انت اللي كسبان عظمة وقوة الفن ودي رسالة للكل مهما أي حد حاول يهمش أو يشتم أو يحقر الفنانين هما مؤثرين في وجدان الشعوب أكتر من أي حد".

سى السيد غرد: "صوره ضاع فيها كل مليارات قطر كل أسلحة أردوغان كل صياح ونهيق الإخوان والجزيرة...".

مظهر أبو إسماعيل كتب: "الاختيار.. مصر تحارب الإرهاب نيابة عن الدول العربية جميعا فلو لا قدر الله وسقطت مصر فالجميع سوف يكون في غير مأمن، فلا تتطاولوا على مصر وجيشها فالجيش المصري هو الحصن الحصين الأخير الجميع في أمان طالما الجيش المصري قوي ابتعدوا عن بث سموم حقدكم علي مصر فمصر هي الباقية مهما تطاول الصغار".

كما رصدنا بعض التغريدات على تويتر للمدونين العرب حيث كتب عبدالله أبوعابد: "العسكري علي من الشجعان .. مات راجل وسط الفرسان.. عظم شهيدك.. الاختيار".

محمد البشري كتب: "الاختيار أفضل مسلسل عربي".

إيمان كتبت: "اللي خلى حلقة النهاردة من الاختيار ملحمية، وهتعيش لسنين جاية، إنها حقيقية، تقريبًا كل تفصيلة حقيقية وموثقة، مفيش حد مننا اتفرج وقدر يمسك دموعه، أصل أبطال الحدوتة مننا ويشبهونا، حكاية ناس عاديين اختاروا يموتوا مش عاديين، اختاروا يموتوا أبطال.. كده كده الموت مصير كل إنسان".

ومسلسل "الاختيار" كتبه باهر دويدار وأخرجه بيتر ميمي وقام ببطولته أمير كرارة وأحمد العوضي وهو يحكي عن سيرة الشهيد البطل أحمد منسي وأبطال كمين موقعة البرث وقصة الإرهابي هشام عشماوي.