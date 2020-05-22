فيديو.. أطفال يوجهون التحية لشهداء الجيش: بنفتخر بيكم

عرض برنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، فيديو لمجموعة من الأطفال وجهوا من خلاله التحية لشهداء الجيش على طريقتهم الخاصة، وعلى أنغام أغنية "يا بلادي" غناء المطرب رامي جمال وعزيز الشافعي .

وقال الأطفال خلال الفيديو: "يعني إيه جيش؟، جيشنا ده أعظم جيش في الدنيا، هما الأبطال اللي شوفناهم في مسلسل الاختيار، أيوه دول اللي بيحمونا، دايما بيسهروا وبيضحوا بحياتهم علشان احنا نعيش حياتنا، هما أملنا الحقيقي في الاستقرار، انتوا ضهرنا وسندنا، انتو أحسن جيش وأحسن جنود في الدنيا".

وأضاف الأطفال "انتم اللي عرفتونا يعني إيه نضحي بحياتنا عشان الباقي يعيش، انتم قيمتكم كبيرة أوي عندنا، واحنا بنفتخر بيكم، دايما بنقدر وننزل ونخرج وننام مرتاحين، وانتم بتسهروا وتحافظوا علينا".

وتابع الأطفال: "احنا عرفنا يعني إيه شهادة، سواء من الجيش أو من الشرطة، هو بيضحي بنفسه وحياته فداء لوطنه، عرفنا يعني إيه ظابط أو عسكري ضحى بروحه عشان يحمي بلدنا، زي أحمد عز اللي استشهد في انفجار الهرم، والبطل أحمد منسي، والشهيد إسلام مشهور، والشهيد محمود المغربي، وعمرو القاضي".

من جانبها علقت الإعلامية داليا أشرف على الفيديو قائلة: "افرحوا يا شهدا، أطفال وأجيال جاية فاكرينكم وفاكرين أساميكم، اسمكم اتحفر جوا ذاكرتهم، افرحوا إنهم هيستلموا منكم الراية لما تكبروا، ولد أو بنت، افرحوا إنهم هتشوفوهم إزاي بيحموا الأرض اللي انتو استشهدتم عشانها، افرحي يا أم الشهيد إن ابنك مرحش هدر، افرحي يا زوجة الشهيد إن جوزك بيفتكره أطفال، افرحوا".