السيسي يوصي بتسمية المدن الجديدة بأسماء الشهداء بما فيهم الأطباء

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، بأن يضع في حساباته تسمية المشروعات الكبرى التي ينفذها مثل "بشائر الخير"، في المراحل الجديدة بأسماء الشهداء، حتى أسماء الأطباء، وكذلك على المدارس والمنشآت الموجودة في هذه المشروعات.

وقال السيسي، خلال افتتاحه مشروع "بشائر الخير 3" في الإسكندرية: "المشروعات تبقى عليها أسماء الشهداء اللي قدموا لمصر الكثير، سواء من الداخلية أو الدفاع أو القضاء أو الأطباء، المقترح ده يتعرض عليا ونقره بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء".

بينما ردّ العزازي، عليه، بأنه جرى إطلاق أسماء الشهداء على بعض الشوارع في بشائر الخير 2 و 3".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.