جهاز الشيخ زايد يطلق مباردة لتوفير مستلزمات الوقاية من فيروس  كورونا بالأسعار الرسمية

أعلن المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن إطلاق مبادرة تحت عنوان "الكمامة حماية ليك وحماية لأسرتك وللي حواليك"لتوفير مستلزمات الوقاية من كمامات ومواد مطهرة بأسعار مخفضة لسكان المدينة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأضاف المهندس مصطفى فهمى، أنه تم إتاحة منافذ بيع متنقلة وثابتة لبيع الكمامات والكحول ومواد التطهير والتعقيم بالأسعار الرسمية حرصا على حماية سكان المدينة من فيروس كورونا ومحاربة للمبالغة في ارتفاع أسعار المهمات الوقائية والمستلزمات الطبية لدى بعض التجار.وطالب المهندس مصطفى فهمى، سكان المدينة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وكذا المساهمة في تطبيق هذه الإجراءات.