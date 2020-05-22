الإسكان: إزالة فورية لمبني مخالف بقطعة أرض سبق سحبها بمدينة الشروق

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لمبنى مخالف بقطعة أرض ملك الجهاز سبق سحبها لعدم الإلتزام باشتراطات التخصيص، بالمجاورة الثالثة الإسكان العائلى بالمدينة.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطى أن ذلك يأتي استكمالاً لحملات الإزالة الفورية بغرض التصدى للبناء المخالف من مستغلى تعامل الدولة مع تداعيات انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه بعد إتخاذ الإجراءات القانونية تمكنت لجنة الإزالة المشكلة بعضوية كل من الجهاز وشرطة التعمير من إزالة المبنى.

كما شدد رئيس الجهاز على أصحاب قطع الأراضى بعدم تنفيذ أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة بعد صدور القانون رقم (17) لـ2019 حيث لن يتم تقنينها وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للإزالة الفورية، بهدف الحفاظ على النسق الحضارى لمدينة الشروق.