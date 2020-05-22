صحيفة: جونسون أوعز بتقليل الاعتماد على الواردات من الصين

أوعز رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بوضع خطة اكتفاء ذاتي في الإمدادات الطبية الحيوية والسلع الاستراتيجية الأخرى، لوضع نهاية للاعتماد على الواردات الصينية.

وذكرت صحيفة "تايمز" اليوم، أن البرنامج الذي يحمل الاسم الرمزي Project Defend، سيحدد نقاط الضعف الرئيسية لاقتصاد البلاد، وفقا للنهج الجديد للأمن القومي، مع الأخذ بالاعتبار جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وفي سبيل ذلك، جرى بالفعل إنشاء مجموعتين وزاريتين مشتركتين، مهمتهما تنويع الإمدادات والواردات، ودعم وإحياء الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية، يشرف على عملهما وزير الخارجية دومينيك راب.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر مطلع على المشروع: "نحن ننظر إلى استدامة وثبات الاقتصاد، كمسألة ترتبط بالأمن القومي، والحديث يدور عن تنويع خطوط الإمداد والتوريد، لكي لا نواصل بعد ذلك الاعتماد على دول منفردة محددة في مجال توريد المواد الرئيسية غير غذائية".

ونقلت الصحيفة، عن مصدر في الحكومة القول، إن "جائحة الفيروس التاجي، أظهرت ثبات سلاسل التوفير المستمر للمواد الأساسية الضرورية، ويجب اتخاذ خطوات لتجنب النقص فيها، في حالة حدوث أزمة في المستقبل".

ووفقا للخبراء، تعتمد بريطانيا، على استيراد 71 فئة من السلع الأساسية من الصين. وتشمل القائمة، على وجه الخصوص، المكونات الصيدلانية الفعالة اللازمة لتصنيع مسكنات الألم، والمضادات الحيوية، والأدوية المضادة للفيروسات، وكذلك تضم المواد الكيميائية الصناعية، وبعض المنتجات المعدنية والإلكترونيات الاستهلاكية، بما في ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.