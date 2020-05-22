بقيمة 2.3 مليار دولار.. مصر تصدر 70 منتجا زراعيا

قال الدكتور عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن مصر تصدر حوالي 70 منتجا زراعيا، ويتم توفير الخضراوات والفاكهة حسب معايير كل دولة، موضحا أن إجمالي ما يتم تحصيله من الصادرات الزراعية الطازجة 2.3 مليار دولار، كما أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية يصدر بحوالي 3 مليار دولار، وإجمالي الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية المصرية 5 مليارات جنيه سنويا.

وأضاف "الدمرداش"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنه لا يعتقد أن الصادرات المصرية ارتفعت في ظل أزمة كورونا "مش قادر أقول فيه ارتفاع بس أتمنى"، لافتا إلى أن الموسم التصديري للحاصلات الزراعية في مصر يبدأ من سبتمبر وحتى نهاية أغسطس.

وأوضح أن إجمالي الصادرات من سبتمبر 2019 حتى أبريل 2020 انخفضت حوالي 2 أو 4%، كما يوجد نقص بحوالي لا يقل 200 ألف طن بالموسم السابق في نفس الفترة متمنيا خلال الفترة المقبلة أن يتم تقليل الفجوة، لافتا إلى أن المجلس التصديري واجهه عثرات كثيرة بالرغم من جهود الدولة وطرحهم مبادرات للصناعة والزراعة والسياحة.