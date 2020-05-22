الاختيار وآسف على الإزعاج.. خريطة القنوات التلفزيونية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن" للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

الملسلسلات التليفزيونية

قناة DMC دراما

عرض مسلسل لما كنا صغيرين الساعة 6:30 مساءً، ورجالة البيت الساعة 8 مساءً، وفرصة تانية الساعة 9 مساءً، وفلانتينو الساعة 10 مساءً، ومسلسل البرنس الساعة 11:30 مساءً.

قناة CBC

تعرض مسلسل رجالة البيت الساعة 6:30 مساءً، وليالينا 80 الساعة 8 مساءً، ومسلسل ونحب تاني ليه الساعة 9:30 مساءً، وخيانة عهد الساعة 11 مساءً، ومسلسل فرصة تانية الساعة 12 منتصف الليل.

قناة DMC

عرض مسلسل فلانتينو الساعة 6:30 مساءً، والبرنس الساعة 7:45 مساءً، ومسلسل لما كنا صغيرين الساعة 9:30 مساءً، ومسلسل فرصة تانية الساعة 10:30 مساءً، ورجالة البيت الساعة 12 منتصف الليل.

قناة الحياة

عرض مسلسل خيانة عهد الساعة 6:30 مساءً، ومسلسل بـ100 وش الساعة 7:45 مساءً، وعمر ودياب الساعة 9 مساءً، ولما كنا صغيرين الساعة 10:15 مساءً.

قناة القاهرة والناس

عرض مسلسل حب عمري الساعة 7:50 مساءً، وشاهد عيان الساعة 12 منتصف الليل، وجمع سالم الساعة 1 بعد منتصف الليل.

الحياة دراما

عرض مسلسل الفتوة الساعة 6:30 مساءً، ومسلسل خيانة عهد الساعة 7:45 مساءً، وبـ100 وش الساعة 9 مساءً، وعمر ودياب الساعة 10:30 مساءً، ومسلسل لما كنا صغيرين الساعة 12 منتصف الليل.

قناة MBC مصر

تعرض مسلسل ونسني الساعة 6 مساءً، ومسلسل اللعبة الساعة 7:30 مساءً، ومسلسل سكر زيادة الساعة 8:30 مساءً، و2 في الصندوق الساعة 9:30 مساءً، ومسلسل لعبة النسيان الساعة 10 مساءً.

قناة ON E

عرض مسلسل عمر ودياب 6.30 مساء، والاختيار 9 مساء، والنهاية 10.15 مساء وفرصة تانية 11.30 مساء.

البرامج الترفيهية

MBC مصر

تعرض برنامج محدش فاهم حاجة الساعة 5:30 مساءً، ورامز مجنون رسمي الساعة 6:30 مساءً، وبرنامج إغلب السقا الساعة 7 مساءً، وخلي بالك من فيفي الساعة 9 مساءً.

القاهرة والناس

يعرض برنامج شيخ الحارة والجريئة مع إيناس الدغيدي الساعة 10:30 مساءً.

الأفلام

MBC2

عرض فيلم "Kingsman: The Secret Service" الساعة 12.30 مساء، وفيلم "Empire Of The Sun" 3 مساء، وفيلم The Imitation Game الساعة 6 مساء، وفيلم Inglourious Basterds 10 مساء.

روتانا سينما

عرض فيلم أبو العريف 5.30 مساء، وكلاشنكوف 8 مساء، وآسف على الإزعاج 10 مساء.

سيما

عرض فيلم البطل 12.30 مساء، وأهلا ياكابتن 4 مساء، والتحدي 7.30 مساء.