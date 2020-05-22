ياسر عزت عن دوره في "الاختيار": كان صعب واتخضيت منه

قال الفنان ياسر عزت، مؤدي شخصية الإرهابي "سلمي المحاسنة" في مسلسل الاختيار، إن الدور كان صعبا "أنا نفسي اتخضيت منه لما شوفته على الشاشة بسبب كمية الشر"، موضحا أنه لم يتردد في المشاركة في المسلسل كونه عمل وطني من الدرجة الأولى، وشرف لأي ممثل المشاركة في مثل تلك الأعمال.

وأضاف "عزت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح"، المداع على شاشة قناة dmc، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، أن الخير دائما ما يظهر إلا إذا تواجد أمامه الشر، وكان دور الشر في المسلسل يتم تمثيله ببراعة مثل الخير تم تمثيله ببراعة، لكي تظهر قيمة الخير.

وأشار إلى أن كل الشخصيات المشاركة في المسلسل هي شخصيات حقيقية وليست شخصيات درامية، وكل شخصية مكتوب عنها في شبكات الإنترنت ومقالات، لافتا إلى أنه عند استلامه ورق شخصية "سلمي المحاسنة" بدأ في مذاكرته، وبحث في الإنترنت فوجد مقالات ليست كثيرة مكتوبة عنه، ثم وضع بعد دلك صفات شخصية لها علاقة بالإرهابي.

وأكد أن الجمهور المصري لديه وعي خلال مشاهدته الأعمال الدرامية ويشاهد بقلبه وعقله، "حاولت إني أوصل أن الراجل دة مليان كميات كره وحقد وغل على الجيش والشعب المصري عموما".