البابا يهنئ شيخ الأزهر بالعيد: الله يوفقكم في تحقيق رسالتكم الحضارية

أجرى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اتصالا هاتفيا مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيثما منعت الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا البابا كعادته من تقديم التهنئة لشيخ الأزهر بتلك المناسبة بزيارة مشيخة الأزهر.

كما أرسل البابا برقية تهنئة لشيخ الأزهر، قال فيها: "يسعدني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة لإعلاء شأن وطننا العزيز، وتحقيق رسالتكم الحضارية لنشر روح المحبة والتسامح وغرس قيم العيش المشترك في كافه أرجاء العالم".

وتقدمت الكنائس المصرية بالتهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار المسؤولين وقادة المؤسسات الدينية الإسلامية والمصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.