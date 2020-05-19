خالد سرحان يكتشف خيانة زوجته في الحلقة 25 من خيانة عهد

شهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل خيانة عهد العديد من الأحداث بين عهد "يسرا" وأشقائها مروان "خالد سرحان" وفرح "حلا شيحة".

بدأت الحلقة 25 بطرد "عزت" لطليقته "فرح" حلال شيحة، بعدما ذهبت إليه في منزله مع زوجته الأخرى وتهجمت عليها حيث تريد ضربها غيرة منها، خاصة وأنها حامل من طليقها، مما جعلها تطلب منه أن يعودا لبعضهما ويتزوجا مرة أخرى.

وتضمنت الحلقة خروج "فرح" في حالة غضب وانفعال من منزل طليقها وتوجهت إلى "شيرين" جومانة مراد، وطلبت منها أن تجهض زوجة طليقها بأي طريقة وستدفع لها المقابل مبلغ مادي كبير، لكنها رفضت بشدة في البداية، وانفعلت عليها وطردتها، وأصرت الأولى على إقناعها وأنها ستعطيها كلما تطلب من مال مهما كان المبلغ، لكنها رفضت مرة أخرى وطردتها وهددتها أن زوجة طليقها إذا حدث لها شيء ستبلغ عنها.

فيما اكتشف مروان "خالد سرحان" خلال الحلقة خيانة طليقته نادية "عبير صبري" وذلك بعد أن حصل على الفلاشة التي تتضمن الفيديو الفاضح لزوجته مع مجدي "رمزي العدل"، مما أصابه بالذهول وقرر الانتقام منها ولكن بتريث ودون انفعال، وتذكر بطريقة الفلاش باك كل ما يدل على خيانة زوجته له وتغفيله، مما زاد من انفعاله، وذهب إلى أخته غير الشقيقة "عهد" ليشتكي لها من طليقته، واعترف لها بأن شعورها تجاه طليقته وعدم حبها لها في محله.

وبالفعل ساعدت عهد شقيقها في إعادة زوجته لينتقم منها لتنتهي الحلقة وهو يطلب منها أن تصر على عكوف ابنه وابنته لديها، حتى يتفرغ للانتقام من زوجته.

ومسلسل خيانة عهد بطولة كل من يسرا وحلا شيحة وبيومي فؤاد وعبير صبري وخالد سرحان وخالد أنور وهنادي مهنا وجومانا مراد واخراج سامح عبدالعزيز.