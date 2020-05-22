أستاذ مناعة: كورونا متواجد حتى مارس.. وانخفاض الحرارة ينقله بسهولة

قال الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إن الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ضروريا، فضلا على أن ارتداء الكمامة أصبح إجباريا لمنع تفشي الفيروس، مؤكدا على أن فيروس كورونا متواجد حتى مارس المقبل.

وأشار "هاشم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية extra news، أن كورونا فيروس يحيط به غشاء دهني، والكحول والصابون هما القادران على إزالة تلك الطبقة الدهنية ومن ثم القضاء على الفيروس، منوها بأنه كلما ارتفعت درجة الحرارة كلما كانت إمكانية نقل الفيروس عبر الهواء الطلق منعدمة: "الهواء في مصر اتعقم خلال الأيام الثلاثة الماضية، ولكن الفيروس مازال في المناطق المغلقة".

وأوضح أن فئة كبار السن هي الأكثر عرضة لتداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ولهذا يجب أن يكون هناك حرص في تعامل المحيطين بهم معهم، حتى لا تنقل لهم العدوى.

وأكد أنه كلما انخفضت درجة الحرارة سينتقل بسهولة، متوقعا أن تكون حالات الإصابة بكورونا أكبر من المعلن، خاصة وأن مصر مجتمع شاب، وقد لا تظهر الأعراض على نسبة منهم.