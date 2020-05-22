رؤساء الكنائس يهنئون السيسي بعيد الفطر: نشيد بتعاملكم مع أزمة كورونا

تقدمت الكنائس بالتهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار المسؤولين وقادة المؤسسات الدينية الإسلامية والمصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأرسل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، برقيات تهنئة إلى الرئيس السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال البابا في برقيته للرئيس السيسي: "بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين بأصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، وأحيي جهودكم المخلصة التي تبذلونها لأجل صالح الشعب المصري وتحقيق تطلعاته وآماله. كما أود أن أشيد بتعاملكم الحكيم في أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وحرصكم على حماية شعبكم من أخطار الفيروس، مصلين إلى الله أن يمنحكم وافر الصحة والمزيد من التوفيق والسداد، لتقودوا الوطن في طريق التنمية والاستقرار والازدهار. وأن يحفظ مصر والمصريين من كل سوء".

وأجرى البابا اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر للتهنئة، كما أرسل برقية قال فيه: "أدعو الله أن يوفق جهودكم المخلصة لإعلاء شأن وطننا العزيز، وتحقيق رسالتكم الحضارية لنشر روح المحبة والتسامح وغرس قيم العيش المشترك في كل أرجاء العالم."

فيما قال البابا في برقيته لوزير الأوقاف: "أدعو الله أن يوفق جهدكم المخلصة لإعلاء شأن وطننا العزيز، واستكمال مسيركم في طريق نشر الوعي وثقافة السلام والعيش المشترك في كل أرجاء الوطن لمواجهة أعداء الإنسانية من قوى الشر والتعصب والإرهاب".

كما أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس السيسي، بمناسبة العيد، قال فيها: "يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، و ندعو الله أن يعيده على شعب مصر العظيم بالسلام والاستقرار. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث "زكي" أيضًا ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس النائب السيد الشريف والنائب سليمان وهدان، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووزراء الدفاع والداخلية والأوقاف والعدل والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة والمالية والإسكان والثقافة وشؤون مجلس النواب والزراعة، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من المحافظين في "القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحر الأحمر والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان".

كذلك أرسل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برقية تهنئة للرئيس بذات المناسبة، قال فيها: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ سيادتكم والشعب المصري بعيد الفطر المبارك. وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها".

كما أرسل المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية في مصر، برقية تهنئة بتلك المناسبة للرئيس السيسي، متمنيًا لشعب مصر دوام السلام والأمن، وداعيا الله أن يرفع وباء فيروس كورونا المستجد الذى يهدد شعوب العالم أجمع.

كما أرسل مطران الأسقفية أيضا برقيات تهنئة لكل من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام مفتي الديار المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.