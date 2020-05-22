وفاة شخصين وشفاء 12 مصابا بكورونا في "عزل الراجحي" بأسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن خروج 12 شخصا بعد شفائهم من فيروس كورونا المستجد، ووفاة حالتين.

وأضاف الجمال أن مستشفى الراجحي الجامعي استقبل نحو 48 مريضاً من مصابي فيروس كورونا المستجد منذ بدء تشغيلها كمستشفى عزل لعلاج مصابي "كوفيد 19"، من أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المستشفى منذ تجهيزه كمستشفى للعزل 23 من أبريل الماضي، استقبل العديد من المنتسبين لجامعة أسيوط، لافتا إلى أنه جار مواصلة تقديم الخدمة الطبية اللازمة لعلاج 34 حالة أخرى بالمستشفى، منهم 5 حالات بالعناية المركزة.

وأكد "الجمال" أن الخدمة الطبية بمستشفى العزل تجرى عن طريق فريق طبي متخصص من أبناء جامعة أسيوط، وفق برتوكولات العلاج المعلن عنها من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب فوزي مدير مستشفى الراجحي الجامعي، أن حالتي الوفاة راجعة لفشل في وظائف التنفس لوجود تاريخ مرضي سابق أدى إلى حدوث مضاعفات خطيرة بعد الإصابة بكورونا، حيث الحالة الأولى لمريض كان يبلغ من العمر 63 سنة كان يعاني من تليف كبدي وفشل في وظائف الكبد، أما المتوفى الثاني فيبلغ من العمر 58 عاماًً وكان يعاني من التهاب كبدي مزمن لفيروس "c".