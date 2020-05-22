رئيس حي الزاوية الحمراء: سوق داير الناحية يضم 136 باكية

قال اللواء هشام عبد الحميد، رئيس حى الزاوية الحمراء، إنه يجرى حاليًا تطوير سوق داير الناحية بنطاق الحي.

وأوضح "عبدالحميد"، أن السوق يعد أحد أهم المشروعات الكبرى التي تتم على أرض العاصمة، بهدف القضاء على الأسواق العشوائية وتحويلها إلى سويقات حضارية بها وسائل الحماية المدنية والاشتراطات الأمنية، كما يتوافر بها الوسائل الوقائية والاحترازية تماشيًا مع ما تمر به البلاد من جائحة كورونا.

وأضاف رئيس حى الزاوية الحمراء خلال تفقد أعمال التطوير بالسوق، أنه جار تطوير سوق داير الناحية من خلال منحة الاتحاد الأوروبى ، ويتكون السوق من 136 باكية، تشمل عدة أنشطة تجارية متنوعة من أسماك وطيور وخضروات وفاكهة وأدوات منزلية.