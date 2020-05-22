أمير أبو زيد عن الاختيار: المخرج سرع وتيرة مشاهد المعركة بطلقات الصوت

قال الفنان أمير أبو زيد الذي أدى دور الملازم أول عبدالرحمن محمد في مسلسل الاختيار، إنه توتر من أول دقيقة حتى آخر دقيقة في الحلقة وكأنه يشاهد مباراة كرة قدم في استاد رغم أنه يعلم تفاصيل المعركة لكنه كان متحمسا جدا.

ويتابع الفنان الذي كان يشاهد نفسه ضمن أحداث ملحمة البرث التي جسدها مسلسل الاختيار في الحلقة 28 أنه "كنت مستغرب نفسي كأن مش أنا اللي عامل المشهد وكأن حد تاني من كتر مانا مشدود.

وأعرب الفنان عن مدى سعادته بالدور، قائلا: "حسيت أن التعب اتوظف أوي"، مشيرا إلى أن أصعب ما مر عليه خلال تصوير المعركة، كان سقوطه على ساقه في أحد المشاهد، وهو يحاول شد المصابين خارج الحجرة، فسقط على ساقه بالفعل، لكنه لم يخبر المخرج أن ساقه تؤلمه، رغم سؤال بيتر ميمي، وهو ما جعله وكأنه في ضغط حقيقي.

ومن المواقف الغربية أيضا في مشهد الضرب من الشباك ثم الجري نحو السيارة كان المخرج بيتر ميمي خصص شخصا يضرب طلقات صوت حين ترد على الحائط أو الأرض تبدو وكأنها طلقات حقيقية، متابعا: حين سألت عن السبب اتضح أنها لتسريع الرتم عشان لو وقف أو اتأخر الشظية هتلسعه.