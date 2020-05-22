أحياء القاهرة تشن حملات على العقارات المخالفة

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رؤساء أحياء العاصمة بشن حملات مفاجئة على العقارات المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تتضمن إزالة المخالفات حتى سطح الأرض وتقديم المخالفين للنيابة العسكرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لمخالفات البناء.

وفى سياق متصل، شن عدد من أحياء العاصمة حملات أسفرت عن إزالة اعمال بناء مخالف بشارع ابراهيم السيد من الخربوطلي بنطاق حي الزيتون، وفى البساتين تم تنفيذ قرار إزالة لعقار بشارع السلام أرض البصري والعقار مكون من خمسة عشر طابقًا فوق الأرضي.

وفى حي المقطم تم إزالة وإيقاف أعمال مباني بالحي الخامس بالهضبة الوسطى، وتم التحفظ على "البامب" المستخدم وسيارتي خلاطة خرسانة جاهزه وسيارة أخرى.

وفى حي حدائق القبة تم إيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار رقم 5 بشارع محمد رمضان.