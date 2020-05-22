بسبب كورونا.. المنوفية ترفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات النظافة لرفع تجمعات وتراكمات بؤر القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة، وإزالة كافة الإشغالات بنطاق المحافظة، وكذلك التواجد الميداني بالشارع خلال أيام عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك للتأكد من استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وقامت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظة بشن حملات مكثفة للتعامل الفوري مع تجمعات القمامة، للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية حفاظًا على المظهر الحضاري.

وأفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، برفع 554 طن قمامة من شوارع قرى المركز على مدار 3 أيام خلال العمل بالورديات الصباحية والمسائية، حفاظًا على المظهر الجمالي للعاصمة، فضلًا عن رفع نواتج ومخلفات الهدم والتطهير بقرى مركز ومدينة الشهداء.

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، ستمرار العمل في رفع كفاءة طريق شبين الكوم - قويسنا، وتسوية وتمهيد طريق بحر سيف مرورًا بقرية كمشيش.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، انتظام أعمال النظافة بقرى المركز، وتكثيف الأعمال بطريق مصر - إسكندرية الزراعي بقويسنا، حفاظًا على المظهر الجمالى للمدينة.

ووجه محافظ المنوفية على ضرورة تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والأحداث الطارئة للتعامل الفوري معها.