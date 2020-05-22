نائب محافظ القاهرة: محور روكسي يحقق سيولة مرورية من مصر الجديدة لـ رمسيس

قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، إنه جار تنفيذ عدد من المشروعات القومية التى ستحدث نقلة نوعية فى شوارع العاصمة، ومنها محور روكسي رمسيس المروري بالقاهرة.

وأضاف نائب المحافظ لـ"الوطن"، أن المحور المروري الجديد يمتد من روكسي حتى رمسيس مرورًا بشارع المقريزي، ويقع مكان خط الترام القديم، ومن المنتظر أن يحدث سيولة مرورية كبيرة ويختصر الوقت والمسافة بشكل كبير للوصول من مصر الجديدة إلى ميدان رمسيس.

وأشار إلى أن المحور المروري يقع في مساره منطقة سوق الزعفران بمنشية الصدر، حيث تم البدء في إزالتها بعد حصرها، وتعويض السكان وأصحاب المحال والأكشاك الواقعة في مسار المحور.

ولفت إلى أن المشروع ينفذ بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بينما تنفذ أعمال الإزالة للمنشآت الواقعة في مسار المحور بواسطة أجهزة محافظة القاهرة .