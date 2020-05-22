هل يجوز لعمال اليومية عدم إخراج زكاة الفطر بسبب كورونا؟

أقل من 48 ساعة، وينتهي شهر رمضان الكريم، ليتهافت حاليا الكثيرون على إخراج زكاة الفطر، حيث حددها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية، بأن قيمتها لهذا العام 1441 هجريًّا هي 15 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد.

مفتي الجمهورية: الزكاة قيمتها 15 جنيها كحد أقصى للفرد

وأوضح مفتي الجمهورية، أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام؛ لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك، بما يعادل 2 كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

وأشار فضيلة المفتي، إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين خاصة من العمالة غير المنتظمة الذين خسروا أعمالهم، نتيجة التداعيات الناجمة عن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة، بل الإنسانية جميعًا ظروفًا استثنائية غيرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان بسبب هذه الإجراءات الوقائية.

وفي ظل الأوضاع الحالية بالبلاد وأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليتم فرض قرارات إغلاق المحال ومنع التجمعات وفرض حظر التجوال، والذي انعكس على أصحاب العمالة اليومية الذين توقفت أعمالهم، لذلك تقدم لهم الدولة إعانة تصل إلى 500 جنيه شهريا، وهو ما دفع للتساؤل حول إمكانية عدم إخراجهم لزكاة الفطر هذا العام.

عالم أزهري: الزكاة واجب على كل مسلم حتى العمالة اليومية

وأكد العالم الأزهري الدكتور محمد وهدان، أنه لا يجوز ذلك الأمر، حيث إن زكاة الفطر هي أمرا واجبا على كل إنسان صائم عن نفسه وأسرته إذا كان رب أسرة، حتى الفقير الذي لا يملك أموالا وأصحاب العمالة اليومية، يمكنهم الحصول على الزكاة من الآخرين، ثم إخراج نسبتهم.

وأضاف وهدان، لـ"الوطن"، أن زكاة الفطر هي سنة مؤكدة، وحددت قيمتها للشخص دار الإفتاء، وتهدف للتكافل الاجتماعي وإطعام المساكين، ولا تسقط بالتقادم، حيث يجب إخراها، ومن زاد عن قيمتها زاده الله

ولفت إلى أن آخر موعد للزكاة هو قبل صلاة عيد الفطر المبارك، وإذا تم إخراجها بعد الصلاة تعد صدقة، وليست زكاة، لذلك على جميع المسلمين الصائمين سرعة تقديمها قبل نهاية شهر رمضان.