بريد الوطن.. معاش من أموال الزكاة يا شيخ الأزهر

أنا سيدة، أعول طفلين، دون أى مصدر دخل، سوى معاش «تكافل وكرامة» منذ شهر تقريباً، أسكن مع والدى فى منزل العائلة، بقرية أم دينار، مركز منشأة القناطر، بمحافظة الجيزة، أناشد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر التكرم بصرف معاش لى ولطفلَىّ من بيت الزكاة والصدقات شهرياً، نظراً لحاجتى الشديدة له، حتى يعيننى وطفلَىّ على مواجهة أعباء الحياة، ويغنينى عن مر الشكوى وذل السؤال، حيث إن معاش «تكافل وكرامة»، مع أهميته الشديدة، لا يكفينى وطفلَىّ الطعام والشراب، فضلاً عن الأدوية والملابس وغيرها من المصاريف.

صباح سيد فوزى

منشأة القناطر - الجيزة

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