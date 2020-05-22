دفعة ثانوية عامة مزدوجة 95 يتبرعون بـ"وحدة رعاية مركزة" لمستشفى صدر كفر الشيخ

تبرع أعضاء دفعة ثانوية عامة 95 "الدفعة المزدوجة" بمدينة كفر الشيخ، اليوم الخميس، بتجهيز وحدة عناية مركزة كاملة بمستشفى الصدر، كما تبرعوا بجهاز تكييف وثلاجة لمستشفى الحميات.

وعبر الدكتور محمد كمال رزق، عضو مجلس نقابة الأطباء بكفر الشيخ، وأحد أعضاء الدفعة، عن فخره واعتزازه بما قدمه زملائه الأعزاء أبناء دفعة ثانوية عامة 95 "الدفعة المزدوجة"، وذلك من منطلق الشعور بواجبهم الوطني تجاه الدولة والمجتمع.

يأتي هذا في إطار المشاركة المجتمعية البناءة لأبناء محافظة كفر الشيخ، في دعم وتجهيز المستشفيات بالأجهزة الطبية اللازمة، في ضوء مواجهة فيروس كورونا المستجد Covid-19، والحد من انتشاره.