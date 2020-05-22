طقس السبت 23 مايو.. معتدل على الوجه البحري نهارا لطيف ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس، غدا السبت، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة وتنشط أحيانا، ويسود طقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويسود طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، وطقس حار على شمال الصعيد والرياح نشطة.

بالنسبة لحالة الطقس ليلا، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري ومائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتاروالرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون ومضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 32 19

الاسكندرية 25 19

وادى النطرون 32 18

طنطا 32 18

شبين الكوم 32 18

دمنهور 29 19

بلطيم 25 19

مطروح 24 18

السلوم 25 18

سيوة 32 20

بورسعيد 26 20

دمياط 25 19

الزقازيق 32 18

المنصورة 32 18

الاسماعيلية 32 18

السويس 31 19

العريش 26 18

رفح 25 18

رأس سدر 31 21

نخل 31 17

نويبع 36 26

طابا 32 21

كاترين 32 18

الطور 36 25

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 38 26

مرسى علم 36 25

الفيوم 33 23

بنى سويف 34 22

المنيا 35 22

أسيوط 37 23

سوهاج 40 28

قنا 43 29

الأقصر 44 29

أسوان 45 30

ادفو 44 30

أبوسمبل 44 30

الوادى الجديد 41 28

شلاتين 38 27

ابو رماد 38 27

حلايب 34 29

رأس حدربة 37 28