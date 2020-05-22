علي جمعة: النبي دانيال أحد أنبياء أهل الكتب وبُعث مع أرميا

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن النبي دانيال هو أحد أبناء أنبياء أهل الكتاب، وكان مبعوثا نبيا مع أرميا، لافتا إلى أنه جعل هناك علاقة وجود مع مصر هو ذلك القبر الذي بُني عليه مسجد والموجود في الإسكندرية، والذي سُمي به الشارع الذي يوصل إليه ومن هنا بدأ الكلام، هل هذا الذي هو مدفون في الإسكندرية هو النبي دانيال أو أنه مختلف؟

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه ورد في المراجع الإسلامية أنهم وجدوا جثمان النبي دانيال في العراق، ووجدوا كأن عروقه تنبض.

وأوضح أن الروايات التي تكتنف هذا روايات عجيبة وغريبة، وتساءلت كيف لا يُدفن هذا الشخص منذ زمن طويل؟، لافتا إلى أنه في عصر عمر بن الخطاب أمر بدفنه، حيث حفر أكثر من 10 قبور ودفنه في أحدها حتى لا يعرف أين هو ويُفتتن الناس به.