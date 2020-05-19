علي جمعة: سيدنا موسى توفى في مدينة أريحا بفلسطين

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله عز وجل طلب من ملك الموت الذهاب إلى سيدنا موسى بغرض إخباره بأنه سيقبض روحه، حيث قال الله لملك الموت: "قل لموسى هذا ثور ضع يدك عليه، وبعدد شعره تعيش، شعر الثور يجي أكتر من 10 آلاف شعرة".

وأضاف "جمعة" خلال برنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على شاشة قناة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن ملك الموت قال لسيدنا موسى في بداية الحديث "قال ربك" فعلم موسى أنه جاء من عند الله، وعندما أخبره بما قاله الله قال له سيدنا موسى ماذا بعد ذلك فقال له الموت، فقال سيدنا موسى له "أعيش 10 آلاف سنة وأموت في النهاية، فأموت أفضل الآن"، فقبض الله روحه.

وأكد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن روح سيدنا موسى قبضت في مدينة أريحا بعدما تاه مع بني إسرائيل 40 سنة في سيناء، حيث وصل معه يوشع وبني إسرائيل لفلسطين، موضحا أن مدينة أريحا تبعد عن القدس بمسافة 17 كيلومترات.