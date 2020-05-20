علي جمعة يكشف وصايا سيدنا موسى ليوشع بن نون قبل وفاته

قال الشيخ الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إنه في الروايات الشعبية وجد سيدنا موسى، عليه السلام، قبل وفاته ملائكة تحفر قبرا، فقال لهم "ماذا تفعلون هذا مكان طيب، فقالوا له هل تحب أن تدفن فيه، قال نعم، قالوا له أجلس فيه، فنام فيه فمات".

وأضاف "جمعة"، خلال لقاء ببرنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن سيدنا موسى، أوصى يوشع بن نون بالرفق ببني إسرائيل، والدخول للأرض المقدسة وعدم الخوف مرة أخرى، لافتا إلى أن سيدنا موسى انتقل بعمر 120 عام، بينما يوشع بن نون كان عمره 100 عام وفقا لكلام أهل الكتاب، وعاش بعد سيدنا موسى 27 عاما.

وأشار إلى أن سيدنا يوشع بن نون، نفذ وصية سيدنا موسى عليه السلام، له واستطاع أن يدخل ببني إسرائيل الأراضي المقدسة، وعاش بعد وفاة سيدنا موسى عليه السلام.