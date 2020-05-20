علي جمعة: يوشع بن نون كان مخلصا لنبي الله موسى في كل المواقف

قال الشيخ الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن الإخلاص هو مفتاح شخصية يوشع بن نون، فتى سيدنا موسى –عليهم السلام- وكان يوشع بن نون من بني إسرائيل من نسل سيدنا يوسف، وكان مخلصا لسيدنا موسى إخلاصا تاما في كافة المواقف في مواجهة قارون وفرعون، وعند الخروج من مصر، وفي البقاء في التيه، وفي محاولة دخول الأرض المقدسة، وعندما مات هارون ودفن، وحينما ذهبوا وكاد أن ينتهي التيه حتى دفن موسى في قبره في أريحه عند الكثيب الأحمر.

وأضاف "جمعة"، خلال لقاء ببرنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الإخلاص عنصرا من عناصر النجاح، ويوشع بن نون، تاريخه حافل بالنجاح بسبب إخلاصه.

وأشار إلى أن سيدنا هارون كان أكبر من سيدنا موسى بنحو 3 سنوات، وكان جادا هينا لينا، وكان متقدما على يوشع بن نون، والله سبحانه وتعالى قرن سيدنا هارون مع سيدنا موسى، عليهما السلام في آيات كثيرة من القرآن الكريم.